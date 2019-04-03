Останки солдата вернули Израилю из Сирии спустя 37 лет при содействии России

В Тель-Авив доставили останки израильского солдата Захарии Баумеля, который пропал без вести в 1982 году в бою при Султан-Якубе между израильской и сирийской армиями; тело было найдено в лагере Ярмук под Дамаском и возвращено Израилю при содействии России, сообщили СМИ.

Тело доставили благодаря спецоперации, проведенной израильскими спецслужбами при содействии России спустя 37 лет после того, как майор Баумель пропал без вести во время Первой ливанской войны. Найденное в лагере беженцев Ярмук тело идентифицировали с помощью анализа ДНК, в Тель-Авив также доставлено его личное снаряжение, сообщает Ynet.

Операцию по доставке тела провел полковник из разведывательного управления, она велась в течение последних месяцев, а в активную фазу перешла неделю назад.

По данным Al-Arabia, в операции помогла Россия – как только принадлежность останков Баумеля была установлена, премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил президента России Владимира Путина о встрече, чтобы поблагодарить его за это и обсудить другие вопросы, связанные с Сирией.

Также портал напоминает, что в 2016 году Россия вернула Израилю танк, в котором служил Баумель.

Баумель – один из трех солдат, чьи останки до сих пор не были найдены после сражения при Султан-Акубе, столкновении между израильской и сирийской армиями в долине Бекаа в Ливане. Теперь остаются тела еще двух солдат: Иеуды Каца и Цви Фельдмана. Фельдман вместе с Баумелем служил в танке, переданном Израилю Россией в 2016 году.

В бою, произошедшем 10-11 июня 1982 года, погибли 20 израильских военных, десятки были ранены, шестеро пропали.

Накануне также стало известно, что на этой неделе состоится встреча Нетаньяху и Путина.