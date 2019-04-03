Останки солдата вернули Израилю из Сирии спустя 37 лет при содействии России

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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...

Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...
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            Останки солдата вернули Израилю из Сирии спустя 37 лет при содействии России

            3 апреля 2019, 19:02

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В Тель-Авив доставили останки израильского солдата Захарии Баумеля, который пропал без вести в 1982 году в бою при Султан-Якубе между израильской и сирийской армиями; тело было найдено в лагере Ярмук под Дамаском и возвращено Израилю при содействии России, сообщили СМИ.

            Тело доставили благодаря спецоперации, проведенной израильскими спецслужбами при содействии России спустя 37 лет после того, как майор Баумель пропал без вести во время Первой ливанской войны. Найденное в лагере беженцев Ярмук тело идентифицировали с помощью анализа ДНК, в Тель-Авив также доставлено его личное снаряжение, сообщает Ynet.

            Операцию по доставке тела провел полковник из разведывательного управления, она велась в течение последних месяцев, а в активную фазу перешла неделю назад.

            По данным Al-Arabia, в операции помогла Россия – как только принадлежность останков Баумеля была установлена, премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил президента России Владимира Путина о встрече, чтобы поблагодарить его за это и обсудить другие вопросы, связанные с Сирией.

            Также портал напоминает, что в 2016 году Россия вернула Израилю танк, в котором служил Баумель.

            Баумель – один из трех солдат, чьи останки до сих пор не были найдены после сражения при Султан-Акубе, столкновении между израильской и сирийской армиями в долине Бекаа в Ливане. Теперь остаются тела еще двух солдат: Иеуды Каца и Цви Фельдмана. Фельдман вместе с Баумелем служил в танке, переданном Израилю Россией в 2016 году.

            В бою, произошедшем 10-11 июня 1982 года, погибли 20 израильских военных, десятки были ранены, шестеро пропали.

            Накануне также стало известно, что на этой неделе состоится встреча Нетаньяху и Путина.


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