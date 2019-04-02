Путин и Нетаньяху проведут встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху на этой неделе проведут встречу в Москве, сообщила пресс-служба Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в этот четверг в Москве», – сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».

В понедельник главы государств во время телефонного разговора обсудили контакты по военной линии и ситуацию в ближневосточном регионе.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху представил Путину и американскому лидеру Дональду Трампу план по прекращению кризиса в Сирии. Однако Кремль оказался не в курсе плана Нетаньяху.