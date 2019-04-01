Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил контакты по военной линии и ситуацию в ближневосточном регионе.

«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху представил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу план по прекращению кризиса в Сирии. Однако Кремль оказался не в курсе плана Нетаньяху.