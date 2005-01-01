Финский актер Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым

Финский актер Вилле Хаапасало рассказал о своей последней встрече с российским актером Алексеем Булдаковым, который скончался в среду на 69 году жизни, и добавил, что постарается приехать на прощание.

«Это было в аэропорту. Мы летели в разные стороны, поговорили минут 10-15. Где-то год назад это было. Конечно, я приеду на прощание, если будет возможность. Я в шоке и не знаю, что думать. Мы познакомились с ним на моем первом фильме. И он, поскольку был опытнее, чем я, давал какие-то советы, подсказывал, охотно помогал. Был человек с юмором, и вдруг его нет», – приводит «Говорит Москва» слова Хаапасало.

Напомним, Булдаков скончался в Монголии через неделю после того, как ему исполнилось 68 лет. Сообщается, что у него оторвался тромб. Перед смертью актера «все было хорошо и замечательно», рассказал организатор фестиваля, где отдыхал Булдаков.

Хаапасало Булдаков были партнерами в «Особенностях национальной охоты», а после неоднократно снимались в фильмах этого цикла.