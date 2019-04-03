Умер художник Николай Сажин

Участвовавший в первой легендарной выставке неофициального искусства в Ленинграде художник Николай Сажин умер на 71-м году жизни.

О кончине художника сообщил куратор музея «Эрарта» Владимир Назанский.

«В Петербурге ушел из жизни удивительный художник Николай Сажин (1948-2019). Ушел – с кистью в руках, в своей мастерской, в инвалидной коляске (после ампутации ноги в конце прошлого года), работая над новым холстом», – написал Назанский у себя в Facebook.

Куратор музея «Эрарта» отметил, что «с именем Николая Сажина связана целая эпоха обновления питерского искусства в конце 1980-х. Сажин был единственным художником, после Репинки, принявшим участие в первой легендарной выставке неофициального искусства в ДК Газа в 1976. Работы художника представлены во многих музеях, включая Русский музей, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, Музей современного искусства Эрарта, Музей нонконформистского искусства, Новосибирский государственный художественный музей, Музей Зиммерли (Нью-Джерси, США), государственный художественный музей Эстонии, Музей интернационального искусства (Пекин, Китай) и др».

Дата и место прощания с Николаем Сажиным пока не называются.