Нидерланды испугались технологий России и Китая

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обеспокоена тем, что местные компании используют российские и китайские технологии, пишут СМИ.

Разведка опубликовала доклад, в котором Китай и Россия названы странами, представляющими киберугрозу. Также в этот список включен Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на NL Times.

По версии Нидерландов, указанные государства стремятся получить «политически чувствительную информацию» и пытаются использовать местные компании в своих целях.

Подчеркивается, что компании в Нидерландах не подготовлены к кибератакам, а потому возникает «угроза экономической безопасности страны».