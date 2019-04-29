Кононенко: У дочери Алсу пока нет природного таланта

Журналист Максим Кононенко прокомментировал скандал вокруг финала шестого сезона телешоу «Голос.Дети», победу в котором одержала Микелла Абрамова; по его словам, дочь певицы Алсу пока не обладает природным талантом матери.

Кононенко в своем Facebook отметил, что послушал выступление Микеллы после того, как «страсти разгорелись». Он указал, что выступления других участников конкурса не смотрел.

«В отличие от многих писавших мне ЗНАТОКОВ, я лажи не услышал. Исполнено очень аккуратно. И... все. Внутренней энергии нет (да, я понимаю про 10 лет), понимания исполняемого нет, очень заученно, очень осторожно, кабы чего не... Это не номер победителя, конечно», – считает Кононенко.

«Я не знаю, как пела Алсу в 10-летнем возрасте, но когда мы услышали ее в 15-летнем возрасте это была певица от бога. Она пела, совершенно ничего не умея, с точки зрения вокального образования, но у нее такой природный талант, которому это образование совершенно не нужно. Алсу поет как живет», – заметил журналист.

«У ее дочери этого природного таланта, видимо, нет. Ну или пока нет. Хотя вокально, повторю, все безупречно. Но скучно», – заключил Кононенко.

Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и принялись собирать подписи за пересмотр финала проекта.

Телеведущий Дмитрий Нагиев считает, что на итоги финала детского шоу «Голос» могли повлиять люди, которые за деньги звонят с разных номеров по нескольку раз в ходе голосования.

Первый канал в понедельник объявил о начале собственного расследования из-за скандальных результатов голосования на шоу «Голос.Дети». К проверке привечена международная компания Group-IB – партнер Интерпола, специализирующийся на предотвращении кибератак и сложных цифровых расследованиях.

Согласно опубликованным Первым каналом данным, победа Микеллы обошлась ее поклонникам в 7 млн рублей.