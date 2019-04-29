Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в понедельник, 29 апреля, увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,2% – до 2568,78 пункта.

РТС вырос на 0,2% – до 1249,88 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.