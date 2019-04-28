США призвали Россию и Китай ужесточить санкции против КНДР

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Москва и Пекин могли бы ужесточить санкционное давление на Северную Корею; об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Считаю, что они оказывают необходимое давление в последние месяцы, но они могут ужесточить их», – приводит его слова ТАСС.

«Именно санкционное давление изначально привело Ким Чены Ына к переговорам с президентом Дональдом Трампом», – уверен советник американского лидера.

Ранее Трамп неоднократно благодарил Россию и Китай за санкции против КНДР, называя эти меры «очень полезными».

25 апреля прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Подводя ее итоги, российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, но для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

В воскресенье в Кремле раскрыли детали переговоров лидеров двух стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об особенностях имиджа лидера КНДР.

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