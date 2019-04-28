Британия собралась усилить борьбу против «финансового влияния» России

Правительство Великобритании собирается разработать меры по противодействию «финансовому влиянию» России и Китая на британской территории, новые правила могут коснуться членов палаты лордов, пишет The Sunday Times.

Речь идет о сдерживании «потоков российских и китайских финансов», которые поступают в страну через членов британского парламента, лоббирующих интересы каких-либо компаний, передает RT.

Членов палаты лордов собираются обязать заявлять о своих деловых интересах в России и КНР.

В декабре сообщалось, что Великобритания решила временно приостановить выдачу «золотых виз» иностранным инвесторам, в том числе и российским. При этом Forbes отмечал, что «золотая виза» во многом потеряла свою привлекательность в глазах состоятельных россиян.