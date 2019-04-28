Зеленский обратился к украинцам в Пасху на двух языках

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан своей страны с Пасхой на украинском и русском языках; в обращении он особо отметил роль «воинов и защитников» Украины и выразил уверенность, что «свет победит тьму».

«Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину и благословит ее на процветание», – написал он в Facebook.

«Особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать, – это наши воины и защитники. Верим, что свет победит тьму», – добавил он.

Причем на русском он обратился к украинцам «во всех уголках планеты» – «на западе, востоке, юге, севере и в центре».

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