Зеленский обратился к украинцам в Пасху на двух языках

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28 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 14:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле заявили о готовности к переговорам о ядерном разоружении
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Причина загрязнения российской нефти оказалась невероятной
Украинцам могут дать шанс стать ближе к России
Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика
Запад перестал ценить своих мертвых
Тюмень спасли от боевиков
Русский паспорт все равно лучше
Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
Крест по силам
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Перед Пасхой сгорел величественный Нотр-Дам. На католическую Пасху прогремели взрывы на Шри-Ланке. Кто-то поучительно размахивает пальцем – это Бог воздает отступникам за грехи. Глупости. Если и Он, то не воздает, а испытывает. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Осень украинской русофобии
Глеб Простаков, журналист
Принятый украинской Радой «антирусский» закон – не о развитии украинского языка, а именно о запрете русского. И еще – о победе сельского сознания над городским. У этого закона нет никаких других подоплек, кроме политической. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
Чем удивляет Ким Чен Ын
Обсуждение: 6 комментариев
Умерла Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустымПодробности...
Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России
В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский мечПодробности...
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
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