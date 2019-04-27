Умер экс-глава республики Хакасия Алексей Лебедь

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь, возглавлявший республику с 1997 по 2009 годы, об этом сообщило правительство региона.

«Ушел из жизни бывший председатель правительства республики Хакасия Алексей Иванович Лебедь. Он был яркой, харизматичной личностью. Кадровый военный, профессиональный политик, в жизни был искренним, добродушным и интеллектуальным человеком. Он руководил республикой Хакасией 12 лет в непростые времена для нашего региона», – сообщила пресс-служба правительства, передает РИА «Новости».

Действующий глава региона Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Лебедя. В правительстве республики сообщили, что Коновалов поручил представительству республики в столице оказать поддержку семье бывшего губернатора.