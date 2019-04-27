Умер экс-глава республики Хакасия Алексей Лебедь

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27 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
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Причина загрязнения российской нефти оказалась невероятной

Маловероятная версия названа причиной загрязнения российской нефтиФото: Александр Саверкин/ТАСС
С российской нефтью случилось нечто уникальное – против ее качества совершена самая настоящая диверсия. По крайней мере, именно так утверждает российский оператор нефтепровода «Дружба», компания «Транснефть». Там заявляют, что загрязнение нефти в трубопроводе произошло умышленно. Насколько убедительной выглядит эта версия? Подробности...
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Украинцам могут дать шанс стать ближе к России

Украинскому паспорту все сложнее конкурировать с паспортами соседних странФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Владимир Путин заявил, что в Москве задумались об упрощенной выдаче российских паспортов всем украинцам, а не только из провозглашенных республик Донбасса. Выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР президент России упростил на этой неделе. Он назвал сумму, которая потребуется для выполнения соцобязательств перед жителями Донбасса. Насколько привлекателен российский паспорт для украинцев и сколько человек захотят получить его? Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Запад перестал ценить своих мертвых

Похороны на Западе стали индикатором реальной ситуации в экономикеФото: Jim Young/Reuters
На Западе традиционные похороны становятся привилегией богачей. За последние годы только в США бюро ритуальных услуг задрали цены в 2,5 раза. Аналогичная ситуация складывается в ЕС. Ради экономии все больше европейцев выбирают варианты подешевле – кремацию, «скармливание» тел грибам или превращение усопших в цветочный компост. Не оскорбляют ли такие похоронные тренды человеческое достоинство живых и мертвых? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Крест по силам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Перед Пасхой сгорел величественный Нотр-Дам. На католическую Пасху прогремели взрывы на Шри-Ланке. Кто-то поучительно размахивает пальцем – это Бог воздает отступникам за грехи. Глупости. Если и Он, то не воздает, а испытывает. Подробности...

Осень украинской русофобии

Глеб Простаков, журналист
Принятый украинской Радой «антирусский» закон – не о развитии украинского языка, а именно о запрете русского. И еще – о победе сельского сознания над городским. У этого закона нет никаких других подоплек, кроме политической. Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

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            Умер экс-глава республики Хакасия Алексей Лебедь

            27 апреля 2019, 19:55

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь, возглавлявший республику с 1997 по 2009 годы, об этом сообщило правительство региона.

            «Ушел из жизни бывший председатель правительства республики Хакасия Алексей Иванович Лебедь. Он был яркой, харизматичной личностью. Кадровый военный, профессиональный политик, в жизни был искренним, добродушным и интеллектуальным человеком. Он руководил республикой Хакасией 12 лет в непростые времена для нашего региона», – сообщила пресс-служба правительства, передает РИА «Новости».

            Действующий глава региона Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Лебедя. В правительстве республики сообщили, что Коновалов поручил представительству республики в столице оказать поддержку семье бывшего губернатора.


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