Медведев поручил подготовить школы и детсады к переходу на «семейный график»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы дошкольных и школьных учреждений.

Поручения даны Минздраву, Минпросвещения и Минкультуры по итогам форума «Национальные проекты – этап «реализация», говорится на сайте правительства России.

Ведомствам поручено проанализировать «совместно с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным (руководителем рабочей группы Государственного совета России по направлению «Социальная политика») практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по «семейному графику».

После необходимо внести в правительство предложения по изменениям в законодательстве страны «в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений».

Отмечается, что профильным министерствам нужно подготовить предложения о механизмах публичного обсуждения графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений, а также качества их работы.

Срок исполнения поручения – до 1 июля 2019 года.