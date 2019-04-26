НАТО ответило на призыв прекратить военную активность у границ России

В НАТО прокомментировали слова начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о прекращении дестабилизирующей активности Североатлантического альянса рядом с западными границами России.

Как передает РИА «Новости», уполномоченный чиновник в НАТО, отвечая на заявления Герасимова, сослался на специализированный раздел сайта альянса «Пять главных развенчанных российских мифов», где оправдываются действия НАТО у российских границ.

«Такие давние заявления там рассматриваются», – сказал чиновник.

Ранее замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин обвинил НАТО в попытках оправдать агрессивные действия против Москвы заявлениями о «российской угрозе».

Министр обороны Сергей Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО.