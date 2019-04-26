Посол назвал убытки Эстонии из-за антироссийских санкций

Посол России в Таллине Александр Петров заявил, что Эстония потеряла «сотни миллионов евро» из-за введения антироссийских санкций.

По его словам, Таллину необходимо вернуться к добрососедским отношениям с Россией – главное, прислушаться к «голосу национального бизнеса», передает РИА «Новости».

«Лишний раз можно убедиться, сколь негативную роль играют навязанные Европе извне искусственные ограничители, обернувшиеся для Эстонии потерями в сотни миллионов евро», – прокомментировал Петров итоги визита в Москву эстонского президента Керсти Кальюлайд.

При этом посол отметил, что в условиях санкционной политики за прошлый год был виден рост товарооборота между странами.

Глава российской дипмиссии рассказал, что эстонские деловые круги с одобрением и воодушевлением отнеслись к встрече президентов России и Эстонии.

Скептики, обвинившие Кальюлайд чуть ли не в «подрыве» единства Эстонии, Литвы и Латвии, не смогут «внести диссонанс» в прорыв двусторонних отношений, подчеркнул Петром.

По его словам, сам факт визита президента Эстонии в Москву придает этой встрече особое значение, поскольку поездка состоялась после долгого перерыва контактов между странами.

Напомним, президент Эстонии приехала в Москву и приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики. Путин принял Кальюлайд в Кремле. Российский президент назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов двух стран.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии.