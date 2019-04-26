Врио губернатора Челябинской области: Для решения новых задач нужны новые люди

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил своего 64-летнего заместителя Евгения Тефтелева.

«Уволил Е.Н. Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди», – написал Текслер в Instagram.

В прошлом году Тефтелев был уволен с должности главы Челябинска, которую тот занимал с августа 2015 года. Он согласился с предложением предшественника Текслера, бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского, войти в состав областного правительства. Тогда его и назначили заместителем губернатора.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

В начале апреля Текслер заявил о планах участвовать в сентябре в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, а также предложил провести прямые выборы мэра Челябинска.