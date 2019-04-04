Врио губернатора Челябинской области пойдет на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил о планах участвовать в сентябре в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, а также предложил провести прямые выборы мэра Челябинска.

«Для меня история с самовыдвижением – приоритетная. Я пойду самовыдвиженцем», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, Текслер высказался за проведение прямых выборов мэра Челябинска. «Я сторонник прямых выборов (мэра Челябинска). Рано или поздно мы к этой практике придем», – сказал он.

В настоящее время в Челябинске действует система непрямых выборов мэра, при которой депутаты городской думы назначают главу города по итогам отбора кандидатур конкурсной комиссией.

Действующий мэр Челябинска Владимир Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске, в 1995 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». Также работал сначала в металлургической сфере, а с 2008-го по 2009 год был главой администрации Норильска. С 2001 года был директором ЗАО «Полюс», а в 2013 году занял должность заместителя министра энергетики России. С ноября 2014 года назначен на пост первого заместителя.

Также Текслер был участником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

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