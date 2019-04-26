Отгрузка российской нефти в балтийском порту Усть-Луга продолжилась

Министерство энергетики России сообщило о продолжении отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, о приостановке которой ранее сообщалось в СМИ.

«Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минэнерго также сообщили, что совместно с «Транснефтью», РЖД и российскими нефтяными компаниями согласовали комплекс мер по снижению содержания хлорорганики в нефтепроводе «Дружба». Алгоритм действий был согласован по итогам совещания, прошедшего в четверг, 25 апреля.

«Сегодня (в пятницу, 26 апреля, – прим. ВЗГЛЯД) будут проведены четырехсторонние переговоры с белорусской, польской и украинской стороной в городе Минск с участием представителей Министерства энергетики России, ПАО «Транснефть» и ОАО «РЖД» для нахождения совместного бесконфликтного решения сложившейся форс-мажорной ситуации», – передает ТАСС сообщение Министерства энергетики.

Как сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, компания в порту Усть-Луга проводит дополнительные анализы на качество нефти, в том числе на содержание хлорорганических соединений. По его словам, превышение содержания хлорорганики наблюдается в сравнении с обычным, но в пределах нормы.

Он добавил, что накануне в 23.00 мск в порту Усть-Луги был поставлен на налив танкер класса aframax, утром пришвартовали и в 9.00 начали наливать следующую по графику позицию.

Накануне сообщалось, что балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры после того, как покупатели отказались принимать сырье с высоким содержанием органического хлора.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что ответственные за ухудшение нефти в трубопроводе компании и их менеджмент будут наказаны.