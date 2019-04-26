Названо меню Ким Чен Ына в ресторане Владивостока

Лидера КНДР Ким Чен Ына на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко угощали дичью и традиционными русскими блюдами.

Представитель ресторана «Лесная заимка» рассказал, что Ким Чен Ын остался доволен предложенными блюдами, однако не смог выделить наиболее понравившееся, передает РИА «Новости».

«Угощали дичью: изюбрятиной, мясом косули, медведя, кабана – дикое мясо. Ему понравилось – всего по чуть-чуть попробовал», – рассказал собеседник.

Также гостям были предложены блюда русской кухни: уха, блины, соленья, салаты. В ресторане отметили, что северокорейская делегация не привозила блюда своих поваров.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отбыл из Владивостока на родину.

Накануне прошла первая в истории встреча российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о северокорейском лидере, а также о символах и намеках на встрече лидеров.

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