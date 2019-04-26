Ким Чен Ын отбыл из Владивостока на родину

На привокзальной площади Владивостока состоялась прощальная церемония с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по случаю завершения его визита в России.

Лидера КНДР встретил военный образцовый оркестр почетного караула, который исполнил «Катюшу». После церемонии проводов Ким Чен Ын направился к своему бронепоезду, на котором отправился к себе на родину, передает РИА Новости.

Между тем президент Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и КНДР развиваются эффективнее, чем планировалось.

«Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», – сказал Путин.

По его словам, товарооборот между странами в прошлом году превысил 108 млрд долларов.

Также российский лидер выразил благодарность Ким Чен Ыну за участие в форуме «Один пояс - один путь», поскольку он является весьма успешным и перспективным для построения крепких международных отношений.

В четверг прошла первая в истории встреча Путина и Ким Чен Ына. Российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, если все заинтересованные стороны будут уважать интересы друг друга. После переговоров во Владивостоке лидер КНДР подарил Путину корейский меч, а российский лидер подарил на память Ким Чен Ыну шашку и подстаканники.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о северокорейском лидере, а также о символах и намеках на встрече лидеров.