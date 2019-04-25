Власти Узбекистана выступили против георгиевских лент

Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы будут раздавать ленточки в цветах национального флага.

Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр республики Абдулла Арипов, передает EADaily cо ссылкой на Xabar.uz.

Арипов поручил изготовить и раздать 100 тыс. лент в цветах узбекского флага. Кроме того, он поручил организовать в Facebook акцию, в ходе которой пользователи будут публиковать изображение национального флага.

К акции, по мнению Арипова, должны присоединиться певцы, спортсмены, актеры, юмористы.

«Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединять людей», – заявил премьер-министр.

Первая акция «Георгиевская ленточка» состоялась в 2005 году. С тех пор ее проведение вошло в традицию в России.

На Украине в июне прошлого года вступил в силу закон о запрете использования георгиевской ленточки. В Белоруссии также началось движение за запрет георгиевских лент.