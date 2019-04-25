В Москве перестанут красить бордюры

Правительство Москвы приняло решение не красить после зимы старые бордюры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Новые бордюры и так выглядят хорошо. А старые – пусть доживают свой век. Постепенно мы их тоже заменим. И, кстати, свежей краской по весне пахнет заметно меньше», – говорится в личном блоге Собянина.

Также градоначальник заявил, что ремонтные работы в подъездах теперь не будут связаны с весенним периодом, их будут проводить в течение всего года по графику.

Кроме того, уборка Москвы больше не привязана к календарным срокам. «Уборка города начинается не по расписанию 1 апреля, а сразу, как только сходит снег. Например, в этом году значительную часть мусора с улиц и дворов удалось убрать уже во второй половине марта», – пояснил Собянин.

По его словам, в 2019 году планируется отмыть все фасады городских зданий. «В апреле сделаем это на центральных улицах, а дальше приступим к жилым районам. И Москва просто засияет чистотой», – отметил мэр.