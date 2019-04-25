Германия испугалась конкуренции с Китаем

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Китай является серьезным конкурентом Европы.

По его словам, КНР является «многообещающим партнером», а главное серьезным конкурентом для Германии, передает РИА «Новости».

«Нам нужна ясная стратегия в отношении Китая, которая учитывала бы наши экономико-политические интересы. Создание инфраструктуры между Европой и Азией в этой связи является важной темой. Оно должно происходить при соблюдении международного социального, экологического права, а также прав человека и стандартов проведения тендеров», – заявил министр.

По его словам, если на данном этапе будут устранены проблемы иностранных компаний с доступом к рынку в Китае, тогда Пекин и Евросоюз смогут добиться позитивной динамики отношений.

Министр подчеркнул, что необходимо создать все возможности для честной конкуренции.

Ранее Альтмайер предупредил, что глобальная торговая война приведет к катастрофическим последствиям для мировой экономики.

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