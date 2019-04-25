Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей.

Выплаты люди получат в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. Названная выплата приурочивается к Дню Победы», – говорится в указе на официальном портале правовой информации.

Деньги смогут получить ветераны и инвалиды войны, постоянно проживающие в России, в Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее сообщалось, что около 150 тыс. волонтеров по всей России прошли подготовку для участия в мероприятиях 9 мая.

Также в преддверии праздников власти Москвы рассказали о работе метро и МЦК.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД