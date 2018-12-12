Путин заявил о желании ежегодно оказывать единовременную матпомощь ветеранам ВОВ

Президент Владимир Путин заявил, что российские власти хотят оказывать ветеранам Великой Отечественной войны единовременную материальную помощь каждый год, а не только к юбилейным датам.

Путин принял участие в заседании оргкомитета «Победа», координирующего работу по подготовке и проведению торжественных мероприятий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участником Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент назвал недопустимым, чтобы День Победы отмечался «под отчет». «К подготовке всех так или иначе связанных с 75-летием мероприятий нужно подходить ответственно, творчески и, конечно, искренне. Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной, сопровождали акции под отчет, связанные с какими-то формальными вопросами. Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости», – сказал Путин.

Он отметил, что эстафету памяти принимают уже правнуки победителей. «И эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество», – сказал президент.

Он также предложил создать спецкомиссию по увековечиванию памяти павших при защите Отечества.

«Многие задачи, которые нам предстоит выполнять в ходе подготовки юбилея Победы в сфере сохранения военно-исторического наследия и патриотического воспитания в целом, требуют объединения усилий различных ведомств, общественного движения, организаций. В этой связи считаю целесообразным сформировать на площадке оргкомитета «Победы» специальную комиссию по увековечиванию памяти павших при защите Отечества, которая на постоянной основе будет обеспечивать координацию всех участников этой деятельности, позволит согласовать позиции, определять перспективные направления действий, обсуждать и вырабатывать законотворческие инициативы», – сказал Путин.