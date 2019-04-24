В США отреагировали на решение России по гражданству для жителей Донбасса

Американское посольство в Киеве осудило «дестабилизирующий» указ Москвы о выдаче российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

«Крым – это Украина. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России по российским паспортам для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

В среду Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В Луганске и Донецке обрадовались решению Москвы, МИД Украины выразил решительный протест, также представители Киева пожаловались в СБ ООН.