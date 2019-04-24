Коммунальщики в Екатеринбурге уничтожили устроенный пенсионером сад на крыше дома

В Екатеринбурге 82-летний Николай Моргунов 18 лет обустраивал цветущий сад на крыше многоэтажного дома, однако коммунальщики, узнав об этом, уничтожили его, сообщают СМИ.

Моргунов начал облагораживать крышу жилой девятиэтажки на Сурикова, 31 в 2001 году, когда она протекла, а жалобы в УК не были услышаны. Мужчина сам закупал материалы, саженцы и семена, перестилал кровлю, носил землю, садил деревья в кадки, строил теплицу. Он вырастил дикий виноград, помидоры, душицу и елку, которую наряжали на Новый год. В 2001 году, рассказала его дочь Анастасия, никто не был против, большинство жителей не возражают и сейчас, сообщает 66.ru.

Конфликты начались несколько лет назад, когда пенсионер обратился в суд на управляющую компанию «Стандарт» с требованием пересчитать начисления по коммунальным платежам и выиграл дело. По словам Анастасии, тогда УК якобы начала мстить активисту. Для этого управляющая компания обратилась в суд и добилась решения о ликвидации сада на крыше дома.

Решение суда не исполняли около двух лет, так как Николай Моргунов сумел найти общий язык с директором УК. Однако руководство сменилось.

В среду группа молодых людей с кувалдами и пилами, представившись сотрудниками управляющей компании, прошла на крышу, разрушила там постройки и порезала растения.

Действующий руководитель УК подтвердила Моргунову причастность компании к сносу сада, сославшись на решение суда. Пенсионер ищет юридическую помощь, чтобы оспорить решение суда и узаконить сад на многоэтажке.

«Мы обратились в суд, когда этот сад начал разрушать кровельное покрытие и наносить ущерб жильцам. Сад не соответствует проекту дома, он там не предусмотрен. И выполнен не по технологиям», – приводит слова представителя управляющей компании портал E1.ru.

Сам пенсионер заявил, что решение суда было опротестовано, судья разрешила оставить этот вопрос на усмотрение жильца и управляющей компании.