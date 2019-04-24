Украина отказалась хранить секреты СССР

Кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретной информации, связанной с советскими изобретениями.

Кроме того, в Киеве решили выйти из соглашения о создании общей статистической базы Экономического союза, передает РИА Новости.

В первом документе стороны обязались «обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях... созданных в бывшем СССР». Соглашение о сохранности межгосударственных секретов было подписано в 1999 году.

Второе соглашение касается методологического сопоставления и создания общей статистической базы Экономического союза. Оно было подписано в 1995 году.

После смены власти в феврале 2014 года в Киеве заявили о намерении отказаться от участия в работе СНГ.

В январе Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Евросоюзом. В мае президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев выйдет из международных договоров в рамках СНГ. Также он подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества.

Политолог Богдан Безпалько рассказал газете ВЗГЛЯД, к чему приведет выход Украины из СНГ.