Рубль снизился к доллару и евро

Утром в среду курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск составляет 63,93 рубля, курс евро – 71,61 рубля, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что курс евро достиг минимальной отметки с начала года.