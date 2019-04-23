Курс евро достиг минимальной отметки с начала года

По данным Московской биржи, курс евро к рублю в ходе торгов во вторник снизился до 72,62 рублей, обновив минимум 2019 года.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он снизился на 21 копейку, передает ТАСС.

Отмечается, что в последний раз курс евро находился приблизительно на такой отметке 9 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что во вторник рубль начал подрастать по отношению к доллару и евро.