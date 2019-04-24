В Пальмире восстановили городскую инфраструктуру

Власти Сирии восстановили городскую инфраструктуру Пальмиры, включая электроснабжение, канализацию и подачу воды, сообщил министр туризма Мухаммед Рами Радван Мартини.

По словам сирийского министра, город рядом с античным памятником вернулся к нормальной жизни, здесь также планируется развивать туристическую инфраструктуру, строить отели, передает ТАСС.

Сейчас власти составляют список древних мест Пальмиры для взаимодействия с международными организациями. «Была помощь от ООН, других организаций, но, если говорить начистоту, вся эта помощь достаточно ограниченна. И основной вклад вносит сирийское правительство. Стремление нашего народа к восстановлению оказалось сильнее», – сказал Мартини.

Министр добавил, что участие авторитетных международных организаций в судьбе объектов Всемирного культурного наследия в Сирии зачастую ограничивается «составлением различных списков». При этом, отметил он, помощь Пальмире оказывают волонтеры – недавно город покинула группа европейцев, которые работали в пострадавшем от террористов храме Бэла.

Древнюю Пальмиру – торговый город в Сирии, через который проходил Великий шелковый путь – планируют открыть для туристов уже в этому году.

Напомним, 5 мая 2016 года в амфитеатре Пальмиры состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева под названием «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены».

Впоследствии народный артист России Сергей Ролдугин рассказал, что российские музыканты играли в освобожденной Пальмире при температуре 54 градуса, а после концерта попали под обстрел.

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