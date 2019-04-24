В среду синоптики пообещали москвичам по-летнему теплую солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в Москве покажут 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.