Экс-президенту Бразилии Луле да Силве сократили тюремный срок

Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции.

Члены судебной коллегии поддержали предложение докладчика Феликса Фишера о сокращении тюремного срока экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с почти 13 лет до 8 лет и 10 месяцев, передает ТАСС.

По мнению судей, решение второй инстанции об увеличении срока заключения политика под стражей было неоправданным. Таким образом судьи частично удовлетворили апелляцию защиты политика, добивавшейся полного пересмотра прошлых вердиктов и немедленного освобождения экс-президента Бразилии.

С учетом уже проведенного в заключении срока, а также в соответствии с бразильским кодексом исполнения уголовных наказаний, дальнейшее пребывание политика за решеткой может быть заменено исправительными работами. Таким образом уже в сентябре этого года бывший глава Бразилии может быть освобожден из-под стражи.

Судьи также посчитали возможным сократить размер назначенного ранее штрафа с 29 млн (7,5 млн долларов) реалов до 2,4 млн реалов (около 600 тыс. долларов).

Ранее Национальная ассамблея народной власти Кубы признала уголовный процесс против бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы политическим преследованием и призвала власти южноамериканской страны к освобождению политика из заключения.