Парламент Кубы обвинил власти Бразилии в политических репрессиях

Национальная ассамблея народной власти Кубы признала уголовный процесс против бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы политическим преследованием и призвала власти южноамериканской страны к освобождению политика из заключения.

«Депутаты призывают парламентариев американских стран и всего мира потребовать освобождения Лулы и выразить свою солидарность с справедливыми требованиями бразильского народа», – передает ТАСС заявление Национальной ассамблеи народной власти Кубы.

«Лула является жертвой мести со стороны олигархии и империализма, которые стремятся уничтожить его политическое и моральное лидерство, способное привести к реальному процессу благоприятных перемен для неблагополучных слоев бразильского общества. Его заключение в тюрьму направлено на то, чтобы дискредитировать и ликвидировать социально- экономические достижения, достигнутые в ходе его президентства, и дискредитировать политические и народные силы, которые его поддерживают», – говорится в заявлении парламента карибской страны.

Лула да Силва, занимавший высший государственный пост в 2003-2010 годах, стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. Сам экс-глава Бразилии категорически отвергает все предъявленные ему обвинения и считает преследование политически мотивированным.