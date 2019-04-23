Устроившего стрельбу в керченском колледже унижали сверстники

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в колледже города Керчь, сверстники унижали за одежду с рынка.

«В чем причина – унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат», – приводит РИА «Новости» слова Бастрыкина на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.

Пример Рослякова глава Следственного комитета привел, говоря о реакции молодежи на несправедливость общества, государства и права, которым государство руководствуется.

«Конечно, нужно обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые. Надо поощрять нравственное и положительное поведение, и это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы», – сказал Бастрыкин.

Ранее подруга Владислава Рослякова рассказывала, что над ним издевались другие студенты. Психологи считают, что Росляков был зациклен на цели отомстить.

Напомним, студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Жертвами стали 20 человек, нападавший покончил с собой.