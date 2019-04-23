Депутаты Рады поспорили из-за «свинячьего языка»

На Украине депутаты от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко и от «Народного фронта» Николай Княжицкий поспорили из-за употребления украинского языка.

Инцидент произошел на заседании украинского парламента во время обсуждения поправок к проекту о функционировании украинского языка как государственного, передает РИА «Новости».

Нимченко посчитал неправильным ссылаться на другие законодательные акты, не прописывая норму в законе о функционировании языка, на что Княжицкий ответил, что «закон регулирует функционирование украинского языка как государственного, а продажа и распространение языка телячьего, свинячьего в магазинах никоим образом не регулирует». Депутат «Оппозиционного блока» попросил уточнить, какой язык был назван «свинячьим», потребовав извинений, но не успел договорить, поскольку ему выключили микрофон. Вместе с тем Княжицкий заявил, что уважает языки всех национальных меньшинств, отмечается в сообщении.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать закон о государственном языке, пока еще находится у власти.