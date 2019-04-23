Американские сержанты оказались неспособными к ведению боя

Сержанты сухопутных войск США не имеют качеств для ведения ближнего боя и даже не смогли пройти базовый курс по ориентированию с использованием карты и компаса, пишет портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.

Из докладов группы ведения ассиметричной войны (AWG – подразделение, которое готовит военных к операциям, в частности, к боевым действиям под землей) следует, что молодые военнослужащие очень плохо ориентируются на поле боя, не знают, как подготовить пладарм для «зачистки» помещения, не могут расставить подчиненных, передает РИА «Новости».

Также указывается, что многие сержанты в Военной академии были неспособны пройти базовый курс по ориентированию с использованием карты и компаса. Сержант Мэттью Рил заявил, что тесты заваливают около трети студентов.

При этом в США несколько лет назад отказались от обучения на компасах, картах и транспортирах, но и без подготовки предполагается, что этот тест сдадут четыре курсанта из пяти. Однако в военные академии, как отмечают эксперты, принимают часто молодых людей, плохо подготовленных физически, хотя ставку армия делает именно на подготовку пехотинцев.

О проблемах в американской армии сообщалось неоднократно. Так, в январе газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что среди бойцов спецназа ВМС США за последние годы существенно увеличилось количество наркоманов и самоубийц.