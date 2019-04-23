Стало известно о задержании главы Центра по противодействию экстремизму по КЧР

Начальник Центра по противодействию экстремизму по Карачаево-Черкесии (КЧР) Тимур Бетуганов и экс-заместитель руководителя следственного управления СК по республике Казбек Булатов задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.

Источник сообщил, что «Бетуганов, Булатов задержаны», передает ТАСС.

Причины задержания не уточняются.

В последние месяцы в республике проверяют руководителей правоохранительных структур в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников.

В частности, по поручению председателя СК начата служебная проверка в отношении руководства следственного управления СК по Карачаево-Черкесской Республике.

Известно также, что в феврале Булатов подал рапорт об освобождении от должности.

Ранее стало известно, что на имущество отстраненного сенатора Рауфа Арашукова был наложен арест.

Напомним, в январе Арашукова задержали в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Позже был арестован его отец, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей.