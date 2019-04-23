ФАС завела дело на уральского застройщика из-за сомнительного слова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Свердловской области возбудила дело против застройщика «Атомстройкомплекс» из-за неэтичной рекламы.

По мнению ФАС, слоган компании «Атомстройкомплекс» – «Все будет охрюнительно!» – нарушает законодательство о рекламе, запрещающее использование нецензурной брани, сообщает РИА «Новости».

«Между тем слово «охрюнительно» образовано путем замены буквы «е» на букву «ю» от слова, которое, в свою очередь, является эвфемизмом бранного слова, используемого в качестве ругательства или оскорбления», – уточнили в ведомстве.

Уточняется, что в толковых словарях русского языка такого слова нет. В ФАС сочли это слово бранным, жаргонным и непристойным.

Ранее также была оштрафована сеть ресторанов быстрого питания Burger King за «нецензурную» рекламу.