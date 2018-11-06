Burger King оштрафовали за «нецензурную» рекламу

Федеральная антимонопольная служба назначила штраф за ненадлежащую рекламу сети ресторанов быстрого питания Burger King в размере 100 тыс. рублей.

По данным ФАС, причиной послужила наружная реклама компании в Ярославле, которая могла быть воспринята неоднозначно.

«В наружной рекламе, распространявшейся в одном из районов Ярославля, содержался слоган «ЕдАЛ ТАКОЕ?», в котором все буквы, кроме второй в первом слове, прописные, а вторая буква в слове строчная, и похожа на букву «б», в силу чего слово приобретает обсценный характер», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно оценкам экспертов, в «спорной рекламе» действительно были обнаружены нарушения запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений.

17 сентября ФАС признала действия Burger King нарушающими закон о рекламе. Им выдали предписание об устранении нарушения.

Компания не раз была замечена за использованием вызывающей резонанс рекламы. Так, например, сын блокадника негативно отреагировал на рекламу в Санкт-Петербурге с шуткой о голодной смерти.