Сына блокадника возмутила реклама Burger King с шуткой о голодной смерти

Сын блокадника Иван Милчин рассказал о своей реакции на промоутера сети фастфуда Burger King, стоявшего на Невском проспекте в Петербурге со слоганом «Вы не умрете от голода в этом городе», написанном на английском языке.

Фотографию промоутера Милчин сделал на прошлой неделе возле ресторана сети на Невском проспекте. «Я подошел к этому человеку и сказал ему: «Вы разве не понимаете, как странно эту майку носить?» Он просто махнул мне рукой и пошел дальше», – сказал Милчин, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Burger King в России заявили, что действительно использовали рекламный макет «Вы не умрете от голода в этом городе», но не в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу.

«Этим баннером мы встречали в июне туристов из других стран, прилетавших на чемпионат мира. Многие из них, приехав в незнакомый им город Екатеринбург, мало знали о нашей стране и имели предубеждение к русской кухне. Мы сообщали им рекламными плакатами, что здесь есть известная для них сеть Burger King. Для русскоязычного населения на том же плакате был дан перевод «С нами не пропадешь», – пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что планируется провести проверку по факту случившегося. «Мы проведем проверку, и если обнаружим кого-то в Санкт-Петербурге в такой футболке, обязательно потребуем утилизировать, так как это не согласованное с нами использование бренда», – отметили в Burger King.

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в Twitter также возмутился рекламной акции сети фастфуда.

"В этом городе вы не умрете от голода" - реклама БК в Ленинграде.Я понимаю,что слоганы спускают из офиса компании на вашингтонщине,но скажите, дебилы-рекламисты-земляки, у вас ни у кого в сердце ничего не толкнулось?Или толкнулось,но очканули с заокеанским начальством спорить? pic.twitter.com/RzQbUUyfAO — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 28 сентября 2018 г.

Напомним, в 2014 году разгорелся скандал после того, как телеканал «Дождь» провел среди своих зрителей опрос «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?». Подобная формулировка вопроса вызвала возмущение среди как интернет-пользователей, так и представителей общественности и депутатов. Замоскворецкий суд Москвы взыскал 200 тыс. рублей с телеканала по иску двух пенсионеров, посчитавших оскорбительным опрос о возможности сдачи Ленинграда.