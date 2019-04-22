Вандалы сожгли могилу Евгения Осина

На Троекуровском кладбище Москвы осквернили могилу советского и российского певца Евгения Осина – вандалы сожгли крест и венки, сломали ограду и разбили табличку, сообщают СМИ, публикуя фото и видео с места происшествия.

Оскверненную могилу обнаружила 12-летняя приемная дочь артиста, которая пришла на кладбище вместе с юристом, сообщает РЕН-ТВ.

Ночью сожгли могилу Евгения Осина pic.twitter.com/6lgfKO4dNn — masun (@TweetUrod) 22 апреля 2019 г.

Напомним, Осин умер 17 ноября 2018 года в Москве. Ему было 54 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Осин известен по таким песням, как «Плачет девушка в автомате», «Таня плюс Володя», «Качка».