Умер певец Евгений Осин

Российский певец и музыкант Евгений Осин умер в Москве на 55-м году жизни.

Осин умер у себя дома, причина смерти не называется, сообщает НТВ.

Певец страдал от алкоголизма, у него были серьезные проблемы со здоровьем.

В июле стало известно, что Осин решил продать квартиру, так как у него начались серьезные финансовые проблемы.

В мае Осин попал в больницу с острой интоксикацией и гепатитом. До этого он проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре.

Самые известные песни в исполнении Осина – «Плачет девушка в автомате», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо» и другие.