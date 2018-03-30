Опубликовано видео с изменившимся до неузнаваемости певцом Осиным

Российский певец Евгений Осин попал в столичную больницу с острой интоксикацией и гепатитом. По его словам, в палате ему не хватает кружки.

Певец Евгений Осин рассказал о своем состоянии после госпитализации в московскую клинику. По его словам, чувствует он себя нормально.

«Нормально, только кружки нет у меня. Стало плохо, вот и приехал в больницу», – цитирует музыканта Ren TV.

Судя по видеозаписи, Осин задает один и тот же вопрос медсестре, забывая, что уже спрашивал про суп.

Источник сообщает, что медики диагностировали у Осина острую интоксикацию и гепатит. В больницу певец обратился самостоятельно.