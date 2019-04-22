Песков заявил об отсутствии контактов Путина и Лукашенко по качеству нефти

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждают вопрос качества поставляемой российской нефти, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что по этой теме комментарии лучше получить в Минэнерго или в ответственных за транспортировку нефти компаниях.

Напомним, Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. Концерн «Белнефтехим» объявил о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов, а в «Транснефти» подтвердили проблемы с качеством нефти в трубопроводе «Дружба».

Позже гендиректор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил об улучшении качества российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба».

В понедельник на Мозырском НПЗ заявили, что некачественная российская нефть повредила дорогостоящее оборудование на предприятии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти.