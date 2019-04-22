Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Суд разрешил врачу футбольного клуба «Зенит» посетить Александра Кокорина в СИЗО «Бутырка», сообщила адвокат Татьяна Стукалова.

По ее словам, это произойдет в ближайшее время, когда будет перерыв в заседаниях, передает ТАСС.

Защита Кокорина неоднократно просила у следствия допустить врача «Зенита» в СИЗО из-за травмированного колена Кокорина.

На ваш взгляд Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева? Максимально жестко из предусмотренного законом

Максимально мягко из предусмотренного законом

Наказание должно быть средней тяжести



В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на колене после разрыва крестообразных связок. После того, как он попал в СИЗО, адвокаты сообщали, что у него болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки – если он не будет его разрабатывать по несколько часов в день, возможно, придется менять сустав.

Отметим, что в марте в СМИ появились сообщения о якобы полученных Кокориным в СИЗО ожогах, после чего в УФСИН опровергли эту информацию. При этом футболисту разрешили обследоваться у врачей «Зенита», поскольку он жаловался на отсутствие квалифицированной медицинской помощи, что впоследствии может пагубно сказаться на спортивной карьере Кокорина.

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