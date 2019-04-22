Помощник президента Татарстана вышла замуж за режиссера Бекмамбетова

Помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман вышла замуж за режиссера Тимура Бекмамбетова.

Торжественная церемония бракосочетания состоялась утром в понедельник в отделе загса, расположенном в центре семьи «Казан». Мероприятие прошло в кругу близких и друзей, передает РИА «Новости».

«Сегодня утром в «Чаше» Наталия Фишман расписалась с Тимуром Бекмамбетовым», – рассказала пресс-секретарь Фишман Мария Горожанинова.

Фишман курирует в республике развитие городской среды и обустройство общественных пространств.

Ранее Бекмамбетов неоднократно был замечен в обществе помощника президента Татарстана. В феврале он опубликовал в Instagram совместную фотографию.