Канделаки раскрыла секрет победы Зеленского

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала выборы президента Украины, во втором туре которых, по данным ЦИК страны, победу одерживает шоумен Владимир Зеленский.

«Важно понимать, что во многом это (разгромная победа Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) – победа Инстаграма, инфотейнмента и мира развлечений, в котором мы живем», – написала она в своем Telegram-канале.

Канделаки отметила, что испытывает «цеховую симпатию» к Зеленскому, ведь не раз выступала с ним на сцене. В то же время, продолжила она, очевидно, что ему, «как и Пашиняну в Армении», еще только предстоит понять масштаб и сложность практической, управленческой работы.

«Когда я смотрела дебаты, мне также было очевидно, что люди окажутся на стороне того кандидата, который умеет нравиться профессионально. Несложный выбор: опухший и неуклюжий олигарх с мешками под глазами или симпатичный и улыбчивый молодой человек, выразительным голосом говорящий правильные вещи», – пояснила Канделаки.

Говоря о предпочтениях миллениалов – людей, родившихся в период с 1980 по 2000 годы, – Канделаки отметила, что они «заведомо на стороне оптимистичного friendly-контента с правильной цветокоррекцией, который так востребован в Инстаграме». «Сравнение популярности кандидатов в этой социальной сети становится все более объективным отражением их электоральных перспектив», – считает она.

«Добро пожаловать в новую реальность, в мир новых парадигм. Здесь диджитал управляет умами аудитории по новым канонам, игнорируя вертикальные институты. Это касается всех, а не только граждан Украины, ведь избрание Зеленского вслед за Пашиняном – не что иное, как цепь взаимосвязанных событий», – заключила Канделаки.

По данным ЦИК Украины, после подсчета 90,25% протоколов Зеленский набирает 73,18% голосов избирателей, у Порошенко – почти 24,5%.

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