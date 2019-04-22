Аваков заявил о «российских» кибератаках из США и Китая

Глава МВД Украины Арсен Аваков утверждает, что за кибератаками из США и Китая стоит Россия.

По его словам, в течение трех последних дней «количество недостоверных сообщений о минировании и атак» на украинские системы достигло рекордных показателей, передает РИА «Новости».

Аваков заявил, что атаки осуществляются «с VPN адресов якобы из США, Гонконга и Китая», но «на самом деле» ведутся из России.