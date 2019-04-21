В Киеве накануне выборов «заминировали» 18 ТЦ

Неизвестные заявили о минировании 18 торговых центров в Киеве, сообщили в городском управлении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

О минировании ТЦ заявили в субботу вечером. В ГСЧС сообщили, что правоохранители и спасатели проверяют поступившую информацию, передает «Громадське ТВ».

В воскресенье на Украине пройдет второй тур выборов президента страны.

Напомним, в последние годы проблема телефонного терроризма обострилась как на Украине, так и в России.